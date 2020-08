Auto in marcia avvolta dalle fiamme, occupanti rischiano grosso

Attimi di paura per due donne a bordo di un’autovettura, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna la conducente è riuscita a fermarsi in tempo, e le due occupanti si sono messe in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il veicolo.

Tutto quanto nel pomeriggio di domenica, lungo la strada statale 640, nei pressi delle Stele di Livatino, in territorio di Agrigento. Le due donne mentre stavano percorrendo tranquillamente un rettilineo a bordo di un’autovettura, modello Fiat Croma, all’improvviso si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore.

Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso completamente l’abitacolo. La conducente ha avuto una pronta reazione, e subito è riuscita ad accostare la vettura ai bordi della strada.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, impegnati nell’opera di spegnimento, e della successiva messa in sicurezza. Accorsi anche i poliziotti della sezione Volanti, impegnati negli accertamenti di rito. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per quasi un’ora, e si è formata una lunga fila di auto.