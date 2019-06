La situazione disastrose delle infrastrutture dei Monti Sicani arriva in Parlamento grazie alla petizione lanciata dagli studenti del Liceo Pirandello che ha raccolto più di 5000 firme sul territorio. Ieri i rappresentanti della scuola hanno incontrato la Vicepresidente della Camera dei Deputati Maria Edera Spadoni, a cui hanno consegnato la petizione, per trasmettere la situazione emergenziale che caratterizza questo territorio. Oggi ho voluto mettere agli atti della Camera, con un intervento di fine seduta, le istanze degli studenti che chiedono soltanto di non trovarsi costretti a sperimentare percorsi alternativi lunghi, faticosi a volte pericolosi, attraverso strade poderali e provinciali ormai prive della minima manutenzione mettendo in serio pericolo la loro incolumità.