Maltrattamenti a disabili: chiesto rinvio a giudizio per dirigente scolastico e 3 insegnanti

Il Pubblico ministero di Agrigento Emiliana Busto ha chiesto il rinvio a giudizio, per l’accusa di maltrattamenti, nei confronti di un dirigente scolastica e di tre insegnanti di sostegno in servizio a Palma di Montechiaro, che avrebbero omesso di “prestare assistenza, educare, istruire e integrare tre studenti nel percorso formativo impedendo loro di conseguire le necessarie competenze e di inserirsi nel contesto scolastico”.

Sdraiati a terra su un materasso, davanti ai videogames o a togliere le erbacce all’esterno della scuola: i tre studenti disabili sarebbero stati “totalmente estromessi e isolati dal resto della classe, regolarmente impegnata nelle attività didattiche”.

L’atteggiamento, ritenuto omissivo, della preside e dei docenti, che non avrebbero attuato il Piano educativo individualizzato, viene equiparato, sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali, alle violenze fisiche o psicologiche ai danni dei familiari o, come in questo caso, delle persone affidate per motivi di istruzione.