L’IIS “G.B.Odierna” vince a Roma con il team Water Shed. Scritta nuova pagina della storia dell’Istituto

Mancano pochi giorni al termine delle attività didattiche a scuola e l’I.I.S. “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro, capitanato dalla Preside Annalia Todaro, può reputarsi davvero soddisfatto per la pioggia di premi che quest’anno l’ha investito coinvolgendo gli studenti in numerose attività e progetti.

Nel mese di maggio, in particolare, sono stati raccolti i frutti di ciò che è stato seminato e organizzato durante l’inverno e così è arrivato il premio per l’alunna Veronica Schembri, una dei sei studenti individuati all’interno dell’Istituto per rappresentarlo a Marsala alla manifestazione #FUTURAMARSALA che si è svolta il 16, 17 e 18 maggio.

Poi è stata la volta delle Olimpiadi nazionali dei videogiochi per la didattica, per le quali è andato in finale il team “The Angels” conquistando la menzione speciale per la categoria “scuola secondarie di secondo grado”.

In seguito, sono arrivati altri due premi: il primo per aver partecipato al Festival Agone di Girifalco, in provincia di Catanzaro, che ha visto vincitrice l’alunna Sofia Castellino per la categoria migliore attrice, il secondo per la partecipazione al Concorso Damarete, un progetto organizzato per gli studenti delle scuole secondarie sul tema della non- violenza.

A completare la straordinaria rosa dei premi è stato quello ricevuto il 4 giugno a Roma dal Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto “A scuola di Open- coesione”. Il premio è andato al team Water Shed che, nel corso dell’inverno, ha proposto un progetto finalizzato ad un duplice obiettivo: proporre all’Amministrazione la realizzazione di un “taglia acqua” affinché le acque piovane siano deviate in un percorso alternativo che le porti a sfociare a mare impedendogli di arrivare nel paese causando danni; spronare il Comune a trovare i fondi per il progetto e, al contempo, monitorare la corretta attuazione di tutte le procedure e il regolare utilizzo delle risorse necessarie per la sua realizzazione.

Dopo diversi incontri avvenuti tra febbraio e marzo, durante i quali il team ha presentato più volte la propria idea, gli studenti dell’I.I.S. “G.B. Odierna” sono arrivati a firmare con il Comune di Palma di Montechiaro il protocollo d’intesa con cui l’Amministrazione si è impegnato a manutenere il canale di gronda situato alle pendici del centro urbano.

Raggiunto questo importantissimo traguardo, l’Odierna ha potuto coronare il proprio sogno ricevendo un premio direttamente da Roma dal Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio.

Gli studenti, accompagnati dai docenti Rosario Vaccaro e Carmelo Ferrara, all’interno della sede del CNR di Roma davanti a una platea gremita di studenti, docenti ed esperti dell’iniziativa, hanno esposto il proprio lavoro e l’iter intrapreso per arrivare a raggiungere l’obiettivo finale. A seguire vi è stata l’intervista degli studenti da parte dei giornalisti del TG3 ai microfoni dei quali i giovani hanno espresso una profonda emozione e una grande soddisfazione non solo per il risultato raggiunto, ‹‹ma soprattutto per avere appreso, attraverso l’esperienza sul campo, che cosa significa sentirsi cittadini attivi e responsabili››.

Da ieri sulla pagina Facebook dell’Istituto si legge “l’Odierna oggi ha scritto una bella pagina della sua storia”, e forse sarebbe proprio il caso di aggiungere che è stata scritta anche una bella pagina della storia di Palma di Montechiaro, un paese che vuole cambiare e sta cambiando per diventare migliore.