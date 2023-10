La Sicurezza sul Lavoro è una cosa ‘seria’ anche per chi opera nello sport e proprio per questo Conflavoro offre anche servizi di consulenza e formazione per le società sportive e le altre figure operanti nel settore, come i gestori o gli utilizzatori degli impianti sportivi.

Il campo di applicazione del decreto legislativo 81/08 è esteso anche alle associazioni sportive, equiparate quindi ad aziende operanti in altri ambiti. Come evidenzia il vice presidente nazionale e presidente regionale di Conflavoro, Giuseppe Pullara “il tema della sicurezza e della salute sul lavoro nelle associazioni sportive è un tema che non deve essere sottovalutato dagli operatori del settore. Conflavoro Agrigento è in grado di fornire loro gli strumenti necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dal Dlgs 81/08.

Mettersi in regola è il primo passo per ‘regolarizzare ’lo sport e proseguire con le attività sportive che sappiamo essere molto importanti sia per i giovani che per i meno giovani”.

Per informazioni Conflavoro Agrigento vi aspetta nella sede di Favara, in via Fabaria 1, telefono 0922.33837/ 389.0485721.