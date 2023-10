Sono finiti a processo con l’accusa di aver messo a segno un maxi furto di ventimila euro in contanti nascosti in un armadio in casa di un’anziana di Favara. Le prove a loro carico sono state però ritenute insufficienti e così tutti gli imputati sono stati tutti assolti. Si tratta di Amedeo Stagno, 33 anni di Grotte; Pasquale Pecoraro, 46 anni di Favara; Stella Restivo, 50 anni di Favara e Valentina Bruno Gallo, 31 anni di Grotte.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, che ha accolto le tesi dei legali difensori, gli avvocati Salvatore Cusumano e Gianfranco Pilato. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per Stagno e 3 anni ciascuno per gli altri tre.

La vicenda risale al febbraio 2020, quando secondo l’accusa, i quattro imputati sarebbero penetrati nell’abitazione di una 88enne favarese, poi deceduta.