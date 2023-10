Sono stati davvero molti gli attestati di solidarietà da parte di forze politiche, associazioni, società sportive, singoli cittadini, ordini professionali, nei confronti di AgrigentoOggi e del suo direttore, Domenico Vecchio. Uno striscione offensivo, ieri, è comparso sul cavalcavia fra le vie Dante e Aviere Volpe, nei pressi del Parco dell’Addolorata. Sul posto si sono recati per rimuovere, e sequestrare lo striscione, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno notiziato la Procura, ed avviato le indagini.

Il Presidente di Confcommercio, Giuseppe Caruana, a nome personale e di tutta la confederazione manifesta vicinanza e solidarietà a Domenico Vecchio, “giornalista serio, grande professionista nonché encomiabile addetto stampa dell’associazione- si legge in una nota-. Aver affisso un manifesto dal tono ingiurioso nei confronti di un professionista del giornalismo come Domenico Vecchio è di certo un atto vile, deprecabile e da condannare. Il nostro territorio e chi quotidianamente lo vive e ci lavora non può che rifiutare categoricamente ogni forma di sopraffazione e violenza e la difesa della libertà di stampa e il sostegno ai professionisti del giornalismo sono fondamentali per una società civile e democratica.”

Il sindacato Sagi, in una nota, definisce il contenuto dello striscione “offensivo nei riguardi di una testata che si è contraddistinta per la sua professionalità e correttezza”. Il sindacato sollecita le forze dell’ordine che si sono già attivate per scoprire l’autore di un simile gesto infame. Il sindacato di categoria è vicino al collega e lo invita a proseguire nella sua attività di informazione.

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Achille Furioso, insieme a tutto il Consiglio, esprime piena solidarietà e vicinanza al Direttore Domenico Vecchio ed alla testata giornalistica AgrigentoOggi per il vile gesto subito con l’auspicio che le forze dell’ordine possano individuare al più presto i responsabili e far luce su quanto avvenuto.

Italia Viva con la coordinatrice provinciale, Crstina Scaccia, afferma: “La libertà di stampa va sempre tutelata, in particolare, nelle realtà locali. L’odio e le intimidazioni di ogni forma non sono accettabili”.

Solidarietà alla testata giornalista AgrigentoOggi.it e al Direttore Domenico Vecchio anche dal deputato nazionale, Calogero Pisano, che afferma: “Il diritto di cronaca e la libertà d’informazione sono i cardini della nostra democrazia e vanno salvaguardati.”

La Società dell’Akragas, con in testa il patron Giuseppe Deni, esprime “massima solidarietà e vicinanza al direttore di AgrigentoOggi e alla redazione del giornale on line vittime di uno striscione offensivo, e condanna fermamente le intimidazioni nonché qualsiasi forma di violenza fisica e verbale che inquini il mondo dell’informazione”.