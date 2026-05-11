Il bambino di 10 anni caduto dal balcone al primo piano di una palazzina nel quartiere di Monserrato nonostante ha riportato gravi traumi non versa in pericolo di vita. Il bollettino medico parla di un politrauma importante. A preoccupare sono soprattutto alcune fratture vertebrali e una contusione polmonare, lesioni che hanno consigliato i medici dell’ospedale Di Cristina di Palermo, dove il piccolo è ricoverato dal primo pomeriggio di domenica, il mantenimento della prognosi riservata come atto di prudenza.

L’intera comunità di Monserrato si è stretta attorno alla famiglia del bimbo. L’incidente domestico si è verificato domenica mattina, intorno alle 11. Il piccolo era partito da Porto Empedocle insieme ai genitori per andare a trovare la casa dei nonni che vivono a pochi passi dalla chiesa di Monserrato. I carabinieri della sezione Radiomobile hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente domestico. Secondo gli accertamenti il bimbo è precipitato da circa quattro metri d’altezza.

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