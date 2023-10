Sei pronto per un’esperienza culinaria straordinaria? Il 24 e 25 ottobre 2023, For.Me Group in collaborazione con ESMACH porteranno il mondo del pane a un livello completamente nuovo. Questo evento è una tappa obbligata per chi ama la panificazione e desidera scoprire il fascino del lievito madre tra tradizione e innovazione.

Il 24 ottobre 2023 segnerà una giornata intensa di apprendimento. Stefano Bongiovanni e Rosario Pendolino, veri maestri dell’arte della panificazione, ti guideranno attraverso un mondo di sapori e tecniche uniche. Saranno presentati:

Pane a Lievito Madre con Processo Climother: Una creazione che unisce tradizione e innovazione, portando il pane a un livello superiore.

Pane in Massa a Misto Segale: Un viaggio nei sapori robusti della segale che conquisterà il tuo palato.

Pane di Grano Duro a Lunga Fermentazione: Scopri il segreto di una fermentazione lunga che regala al pane una consistenza e un sapore eccezionali.

Pizza alla Pala: Impara a creare la pizza perfetta da veri esperti.

25 ottobre 2023 porterà ulteriori delizie culinarie. Stefano Bongiovanni e Carlo Pedalino condivideranno i segreti di creazione di:

Panettone e Pan Bauletto: Due delizie natalizie che saranno la tua firma culinaria queste festività.

L’evento si terrà presso VIA MAZZINI 195/197, AGRIGENTO. Tuttavia, ricorda che i posti sono limitati, quindi affretta! Per prenotare il tuo spazio, contatta il 0922 613134 o 3270243334, oppure scrivi a [email protected].

Unisciti a questo viaggio culinario straordinario, dove tradizione e innovazione si fondono in armonia per creare prelibatezze deliziose. Non perdere questa opportunità di apprendere dalle menti più brillanti del settore della panificazione. La passione per il pane prende vita il 24 e 25 ottobre 2023. Sarà un’esperienza che rimarrà nei tuoi ricordi culinari per sempre.