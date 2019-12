La Sicilia e’ penultima in Italia, dopo la Calabria, per le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e Catania e’ la città siciliana con la percentuale piu’ bassa dei consensi. Sono i dati pubblicati dal rapporto “Indice del dono 2019”, elaborato dal Centro nazionale trapianti per valutare i risultati della raccolta delle dichiarazioni attraverso il rilascio o il rinnovo della carta d’identità elettronica.