Nell’ambito della celebrazione dei suoi 79 anni, il giornale La Sicilia ha evidenziato il profondo legame che lo unisce alla Sicilia stessa, incarnando le idee e le dinamiche del territorio. L’editore Domenico Ciancio ha sottolineato l’unicità di questo legame, che conferisce al giornale una forza straordinaria, caratterizzata da ottimismo e desiderio di cambiamento.

Parlando al museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento durante il convegno “Una finestra sul territorio”, Ciancio ha evidenziato il significato simbolico del binomio tra il nome dell’isola e del giornale, che riflette un profondo impegno nel rappresentare autenticamente la Sicilia.

Il direttore de La Sicilia, Antonello Piraneo, ha ribadito l’impegno del giornale nell’essere una fonte completa di informazioni per i lettori, sia a livello locale che globale. Ha sottolineato l’importanza dell’informazione autorevole e della mediazione giornalistica, soprattutto in un’epoca in cui l’accesso a molteplici fonti di informazione può generare confusione.

Piraneo ha annunciato inoltre che, in occasione del compleanno del giornale, La Sicilia siglerà un protocollo d’intesa con il ministero dell’Interno e di Grazia e Giustizia. Questo accordo permetterà di portare il giornale nelle scuole e negli istituti penali minorili del territorio di Catania, evidenziando così l’importanza dell’informazione nelle comunità più vulnerabili.

In conclusione, La Sicilia continua a rafforzare il suo ruolo di voce autentica della Sicilia, impegnandosi a fornire informazioni complete e affidabili per soddisfare le esigenze dei lettori, sia a livello locale che nazionale.