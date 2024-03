La dirigente del Servizio Turistico Regionale di Agrigento, Antonella Bonsignore, ha accolto i i partecipanti della 76^ Edizione del Mandorlo in Fiore. Presenti alla cerimonia i rappresentanti di tutti i gruppi folkloristici, riuniti nella sede storica dove un tempo operava l’azienda autonoma soggiorno e turismo, luogo d’origine della sagra del mandorlo in fiore. Ora organizzata dal comune di Agrigento, rappresentato dall’assessore Carmelo Cantone, la festa promette di essere un’esperienza indimenticabile attraverso le terre siciliane. Con orgoglio, Bonsignore ha presentato la Valle dei Templi come uno dei patrimoni più belli al mondo, invitando i turisti a esplorare la meravigliosa terra di Agrigento. Offrendo brochure illustrative della Sicilia, ha sperato che le bellezze architettoniche e paesaggistiche possano conquistare ii visitatori, come hanno già affascinato milioni di altri. Con un augurio di un piacevole soggiorno e buon divertimento, ha dato il via a un’avventura indimenticabile durante la manifestazione.