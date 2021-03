Con la Domenica delle Palme prendono il via gli appuntamenti della settimana santa della Pasqua che saranno celebrati, nelle parrocchie e in Cattedrale, nella stretta osservanza di tutte le prescrizioni anti-Covid. “Anche se percepiamo ancora il peso dell’emergenza sanitaria, questa situazione non ci deve scoraggiare”, dice il parroco della cattedrale, don Giuseppe Pontillo.