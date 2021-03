Agrigento, altri plessi scolastici chiusi

E’ con una nuova ordinanza che il sindaco di Agrigento, Franco Micciché , prevede la chiusura di altri plessi scolastici per sanificazione. L’ultimo, in ordine di tempo , è il plesso Don Bosco di Agrigento, che fa parte dell’Istituto comprensivo “Quasimodo” , dove è stato riscontrato un caso di positività al Covid con sospetta variante inglese. Sarà effettuata la sanificazione. Nei giorni scorsi una ordinanza , sempre per disinfezione, ha previsto la chiusura della primaria e dell’ infanzia dell’Esseneto e di Giardina Gallotti , di cinque plessi del Montalcini: il Margherita Hack del villaggio Peruzzo, Malaguzzi e Montessori di San Leone, Giovanni Paolo II e Santa Chiara del villaggio Mosè.