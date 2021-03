Al Tennis Club Città dei Templi giovani talenti in vetrina (FOTO)

Al Tennis Club Città dei Templi di scena talenti under 14 e 16 di tennis maschile e femminile. 68 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia hanno dato spettacolo per tutta la settimana con epilogo, ieri 28 marzo, delle finali dei 4 tornei.

Successo di Martina La Franca tesserata CT Palermo in un derby contro Federica Amoroso nella categoria Under 14 femminile ;

Christian Fanara del Città di Favara ha vinto contro la rivelazione Salvatore Di Simone del TC Eschilo di Gela nell’under 14 maschile ;

Vittoria della tesserata di casa Martina Li Puma sulla brava Alessia Bertuccio del TC Caltanissetta nella categoria under 16 femminile e straordinaria finale maschile nell’under 16 tra Manuel Potenza (TC Eschilo Gela) che ha prevalso dopo 2 ore di tennis di alto livello su Matteo Platania del club ospitante. Altro momento di diffusione e promozione del Tennis e di visibilità del Club agrigentino che ha già in programma altri eventi di alto spessore come la tappa del circuito nazionale Kinder Trophy dal 6 al 20 giugno, i campionati siciliani under 16 ed under 18 dal 4 all’11 luglio, l’open maschile “Memorial Pantalena” dal 18 luglio al 1 agosto.

Ennesima conferma del prestigio e dell’alta considerazione che il Tennis Club Città dei Templi ha in ambito tennistico regionale.