L’ Assessore comunale alle Infrastrutture Gerlando Piparo risponde ai Consiglieri comunali della Seconda Commissione in merito alla riapertura della piscina comunale di Villaseta. ” Il Concessionario – spiega Piparo – negli anni precedenti ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria sia all’interno che all’esterno dell’edificio e nei mesi scorsi ha provveduto all’accatastamento dello stesso. Ha chiesto di essere autorizzato all’esecuzione delle pratiche finalizzate alla sostituzione dell’ impianto termico, con l’ acquisto di una nuova caldaia a risparmio energetico per migliorare l’impianto, di avere una proroga di 5 anni e di adeguare il ticket d’ingresso (ultimo adeguamento istat avvenuto nel 2012 e il Comune dal ticket ha un incasso del 25%) deliberata dalla Giunta Comunale n°185 del 26/09/2023. Acquistata la caldaia si prevede che l’arrivo e l’istallazione avverrà entro e non oltre l’anno in corso. Il Presidente La Felice, insieme ai componenti Cirino e Contino si ritengono soddisfatti, considerate le molteplici sollecitazioni effettuate negli ultimi due anni.