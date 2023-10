Una pattuglia della polizia municipale di Agrigento ha trovato un cucciolo di pitbull legato con una catena di ferro al guardrail e abbandonato in una strada del quartiere di Monserrato. L’animale è stato liberato, soccorso e trasferito presso il canile comunale. Sta bene. L’abitudine di abbandonare i cani è un vero e proprio fenomeno anche ad Agrigento. Decine e decine i cuccioli e qualche cane adulto lasciati al proprio destino. Come è successo al cucciolo di pitbull di Monserrato abbandonato da qualcuno. Impossibilitato a mettersi in salvo, è rimasto in quella sorta di “trappola”, senza acqua e né cibo, in attesa che, qualcuno venisse a liberarlo. I Vigili urbani lo hanno individuato, avvicinato e in pochi attimi recuperato. Purtroppo le speranze sono quasi nulle di trovare il responsabile che ha compiuto questo orribile gesto.