Un incantevole spettacolo sta prendendo vita ad Agrigento, dove Piazza Pirandello è stata trasformata in una scena da sogno, senza il consueto traffico automobilistico. Questo scenario da cartolina è reso possibile grazie alle riprese di un nuovo film, che sta portando un tocco di magia nelle strade di Agrigento.

Da qualche giorno, Agrigento ospita la troupe cinematografica di “Eterno Visionario”, il nuovo film diretto da Michele Placido, dedicato al celebre drammaturgo e premio Nobel Luigi Pirandello. L’arrivo della troupe ha portato modifiche significative al traffico nel centro storico, trasformando le piazze della città in un affascinante set cinematografico. Questa produzione ha portato un tocco di magia alle strade e alle piazze del centro storico, trasformandole in un’ambientazione suggestiva che ricorda le più belle piazze d’Italia.

Uno dei momenti più sorprendenti di questa trasformazione è stata la chiusura al traffico della maestosa Piazza Pirandello, che è diventata un luogo di spettacolo e creatività. Questo evento eccezionale è stato possibile grazie alle riprese del film, che hanno coinvolto una talentuosa troupe cinematografica.

Il piano di produzione ha previsto modifiche al traffico nel centro storico di Agrigento. A partire dalle ore 8, dal 10 ottobre fino al 12 e dal 23 al 27 ottobre, piazza Municipio ha visto il divieto di sosta e di circolazione per consentire le riprese del film. Allo stesso modo, dal 23 al 28 ottobre, anche piazza Ravanusella è stata coinvolta nel processo di creazione cinematografica.

In queste pittoresche location, gli spettatori avranno l’opportunità di vedere all’opera l’attore Fabrizio Bentivoglio, che indosserà i panni di Luigi Pirandello. Tra i protagonisti del film troviamo anche Valeria Bruni Tedeschi, nel ruolo della moglie di Pirandello, Antonietta Portulano.

Questo progetto cinematografico ha portato nuova vita al cuore di Agrigento, consentendo ai residenti e ai visitatori di immergersi in un’esperienza unica, in cui la storia e l’arte si fondono oltre che ha fornore un’occasione straordinaria per Agrigento di brillare sul grande schermo.

…