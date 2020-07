La Seap Dalli Cardillo Aragona ingaggia Sara Stival, giovane promessa della pallavolo italiana

La Seap Dalli Cardillo Aragona comunica di avere ingaggiato la giovane promessa della pallavolo italiana, Sara Stival, opposto di 19 anni, alta 182 centimetri, originaria di Torino. L’atleta piemontese proviene dall’Itas Città Fiera Libertas Martignacco (Ud) in serie A2. In precedenza ha vestito la maglia del Chions per due stagioni in serie B2. L’attaccante torinese, in età giovanile, ha giocato nella Lilluput Settimo (quattro anni), nella Folgore San Mauro (un anno) e nella Ina Volley Chieri (tre anni), società che vanta una solida scuola di pallavolo basata sulla costruzione del giocatore. Si tratta di un’atleta potente che porterà tanta fisicità nell’attacco della Seap Dalli Cardillo Aragona. Le parole di Sara Stival dopo l’ingaggio: “Ho deciso di accettare la Seap Dalli Cardillo Aragona perché ho avuto subito una ottima impressione dello staff tecnico e del presidente Nino Di Giacomo, sia dal punto di vista per la mia crescita personale sportiva e per gli obiettivi importanti della società. Contenta di allenarmi e giocare con atlete forti e poter raggiungere con loro grandi soddisfazioni. Per me è un’altra nuova sfida interessante, sono molto positiva, non vedo l’ora di iniziare e che i sogni si avverino”.