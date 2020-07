Pullara e Firetto sulla stessa lunghezza d’Onda

Al sindaco di Agrigento Lillo Firetto, piace la proposta politica lanciata dal deputato regionale Carmelo Pullara, che proprio ieri, dalle pagine del nostro giornale, ha annunciato il programma di una lista civica chiamata Onda. Ecco l’intervento di Firetto a proposito della lista civica di Carmelo Pullara:

Nella logica dell’esperienza civica che abbiamo scelto – afferma Firetto -, la proposta elettorale di una lista civica come l'”Onda” del Movimento popolare regionalista cui ha dato voce il deputato Carmelo Pullara ci appare buona occasione di confronto sui temi cardine che interessano la città. Peraltro, i punti che vengono focalizzati sono compresi nella linea direttrice che abbiamo avviato in questa nostra esperienza amministrativa e che ha bisogno di ulteriore tempo per completare gli iter, le azioni e i progetti già avviati. Mi riferisco in particolare al decoro urbano e alla funzionalizzazione di servizi, ai progetti sulla mobilità e sull’ecosostenibilità, che possono ulteriormente essere potenziati, estesi e migliorati. L’Onda, ad esempio, richiama il sistema di bike sharing, per il quale andremo in gara entro settembre per la realizzazione di almeno quattro ciclostazioni e 80 biciclette elettriche. Bisogna tener conto che abbiamo dovuto operare in una situazione finanziaria disastrata concentrando le nostre forze sul risanamento del bilancio per evitare il dissesto. Abbiamo salvato il Comune, ma abbiamo intercettato 70 milioni di euro di investimenti che rappresentano il nostro programma amministrativo e di sviluppo della città. Siamo aperti a un confronto su questi temi perché ci troveranno sicuramente in sintonia nell’interesse della città. Siamo pronti – conclude il sindaco – a confrontarci anche con tutte le altre realtà che, scevre da preconcetti ideologici, intendono confrontarsi sui temi reali di Agrigento e della qualità della vita dei cittadini.

A questo punto bisognerà comprendere chi altro, tra i candidati sindaci, è pronto a cavalcare l’Onda, posto che il gruppo di Carmelo Pullara non ha ancora deciso chi appoggiare.

Leggi anche: Il programma di Onda, lista civica di Carmelo Pullara