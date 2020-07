Michele Sodano interroga la Lamorgese: risarcimento per i comuni interessati dal fenomeno immigrazione

Il deputato nazionale del M5S Michele Sodano interroga il ministro dell’interno Lamorgese, chiedendo risarcimento per i comuni interessati dal fenomeno immigrazione. Ecco i contenuti dell’interrogazione:

Pozzallo, Porto Empedocle, Lampedusa e Trapani sono i quattro principali porti siciliani che stanno affrontando e gestendo i continui sbarchi di clandestini provenienti dalle coste libiche e tunisine; l’hotspot di Lampedusa, in particolare, è completamente saturo, avendo di gran lunga superato il limite massimo della sua capienza. L’unico padiglione attualmente rimasto operativo conta più di 900 extracomunitari;

non diverge la situazione all’interno del centro di accoglienza di Porto Empedocle, dove il primo cittadino ha con insistenza richiesto un tempestivo intervento da parte delle istituzioni per consentire il trasferimento degli ospiti in eccedenza;

in queste strutture, tra l’altro, nate per facilitare le operazioni di riconoscimento e registrazione di dati personali dei cittadini stranieri appena sbarcati, vengono regolarmente effettuati tutti i controlli sanitari per il Covid- 19, prima di provvedere allo smistamento presso le singole strutture di accoglienza permanente;

sono state riscontrate e denunciate tutta una serie di gravi irregolarità perpetratesi all’interno degli hotspot quali le scarse condizioni igienico- sanitarie: i migranti vengono ammassati e stipati in camerate promiscue che non consentono alcun distanziamento sociale ed alcuna forma di prevenzione per contrastare il rischio di contagio;

all’interno della tensostruttura non è possibile isolare i casi covid- positivi già accertati ed organizzare gli spostamenti in quarantena, rendendo di fatto il rischio epidemiologico altamente probabile e non solo paventato;

peraltro, i centri di accoglienza in cui vengono successivamente dislocati i clandestini sono strutture fatiscenti ed inadeguate, tanto da non garantire alcuna misura di controllo e di vigilanza per chi è tenuto ad osservare i quattordici giorni di sorveglianza sanitaria;

le condizioni- così descritte – dei richiedenti asilo destano forti preoccupazioni perché inumane e degradanti e ledono i diritti fondamentali della persona, oltre a rappresentare una vera e propria minaccia di ordine sociale ed un pericolo per la salute pubblica;

le forze dell’ordine sono quotidianamente costrette a sacrificare la normale attività di controllo del territorio per far fronte all’emergenza migratoria e necessitano pertanto del supporto di nuove unità di personale per evitare il collasso;

nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caos a seguito di due fughe di massa: 139 tunisini