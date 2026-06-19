Una serata dedicata al gusto, alla tradizione e allo spettacolo con alcuni tra i più importanti maestri pizzaioli, esperti del settore e protagonisti della gastronomia nazionale.

La pizza siciliana sarà protagonista assoluta di una serata che si annuncia tra gli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate. Martedì 23 giugno, a partire dalle 20.30, il ristorante Madison di Realmonte ospiterà la prima edizione de “La Scala dei Turchi Pizza Fest”, evento ideato per celebrare una delle eccellenze più amate della cucina italiana in uno degli scenari più suggestivi della Sicilia. La manifestazione, organizzata da Antonio Lupo, responsabile Sicilia della World Pizza Academy, nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura della pizza, le farine siciliane, i prodotti del territorio e il lavoro dei professionisti che ogni giorno contribuiscono a promuovere la qualità gastronomica dell’Isola.

Per l’occasione arriveranno a Realmonte importanti ospiti del settore. Tra questi il maestro sensoriale Anthony Andaloro, noto Blind Chef e capitano della Nazionale Italiana Blind Chef di Chef Italia ETS. Accanto a lui saranno presenti anche Rita Trupia, membro della squadra della nazionale Italiana Blind Chef, e la dottoressa Barbara Corrao, esperta di nutraceutica del food e supporto visivo del maestro Andaloro. L’evento vedrà inoltre la partecipazione di figure di primo piano del panorama pizzaiolo nazionale come Francesco Matellicani, presidente del Movimento pizzaioli Italiani, Domenico Di Nia, presidente e formatore della Guida Stellata Peperoncino Rosso, e Santo Bruzio, presidente della World Pizza Academy.

Non mancherà lo spettacolo con le esibizioni di pizza acrobatica curate dal team World Pizza Academy. A intrattenere il pubblico saranno Francesco Lupo, Francesco Ismaele e Saverio Bruzio, pronti a trasformare l’arte della pizza in un vero show. A coordinare la serata sarà Massimo Brucato di Slow Food Agrigento, che accompagnerà gli ospiti in un percorso dedicato alle eccellenze agroalimentari, alle farine siciliane e alla creatività dei maestri pizzaioli. «Abbiamo voluto riunire a Realmonte alcuni tra i migliori professionisti d’Italia per dare vita a un evento che valorizzi la pizza siciliana e il nostro territorio», spiega Antonio Lupo. «La Scala dei Turchi Pizza Fest vuole essere un appuntamento dedicato al gusto, alla qualità, allo spettacolo e alla promozione delle eccellenze locali».

Nel corso della serata sarà possibile assistere alla preparazione dal vivo di pizze d’autore realizzate con ingredienti selezionati e farine siciliane, in un viaggio tra sapori, tradizione e innovazione. La prima edizione della Scala dei Turchi Pizza Fest punta così a diventare un nuovo punto di riferimento per appassionati, professionisti e amanti della buona cucina, unendo gastronomia, intrattenimento e promozione del territorio in una location simbolo della costa agrigentina. Prenotazioni aperte al ristorante Madison di Realmonte (via Panoramica 100). Informazioni al numero 0922 816257.

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