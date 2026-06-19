Grave incidente tra Canicattì e Naro, lungo la strada provinciale 123, dove un trattore si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo riportando gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per liberare il ferito e rimuovere il trattore si è reso necessario l’intervento di mezzi speciali e di un’autogru. Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse.

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