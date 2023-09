“Una giornata memorabile per Realmonte”. Finalmente dopo anni di contenzioso con una trattativa tra le parti questo pomeriggio la “questio” Scala dei Turchi si è conclusa con la cessione a titolo gratuito delle particelle di proprietà del privato al Comune di Realmonte. Un percorso di condivisione tra la Pubblica amministrazione ed il privato, che aprirà nuovi orizzonti al sito in merito alla pianificazione dei programmi futuri. La cessione è avvenuta nel pomeriggio all’interno dello studio del notaio Giuseppe Fanara a Porto Empedocle, alla presenza del sindaco Sabrina Lattuca e del proprietario Ferdinando Sciabarra, dei rispettivi legali, gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Antonino Cremona e degli assessori comunali. Un ulteriore passo avanti mirato alla tutela, valorizzazione e promozione di uno dei luoghi piu ’belli al mondo.

“È un traguardo storico – afferma il sindaco Lattuca -, non posso che manifestare la mia enorme soddisfazione. Un lavoro di squadra che ci ha consentito di raggiungere questo grande traguardo. Ringrazio il dott Sciabbarra’, che con un atto di grande generosità, ha mostrato a tutti che si può avere grande senso civico consentendo all’ente pubblico di tutelare un bene che è al contempo meraviglioso e fragile. Ringrazio, inoltre, l’avvocato Caponnetto che ha, con grande professionalità, tutelato le ragioni dell’ente. Ringrazio, inoltre tutta l’Amministrazione, ed in particolare gli assessori, i consiglieri e i tecnici comunali che hanno garantito e seguito ogni passaggio tecnico e amministrativo, un grande lavoro di squadra per la tutela dell’intera comunità di Realmonte e della meravigliosa Scala dei Turchi, candidata a diventare bene Unesco”.