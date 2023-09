Gli Abatellis Branciforti, Power Horse e gli Amici del Cavallo sinergia vincente per il Galà equestre a favore dell’Arca Onlus e di un centro di ippoterapia

“Siamo stati felici di fare storia per fare bene partecipando al Galà equestre organizzato dall’Associazione Power Horse e dagli Amici del Cavallo, ponendo le basi per una proficua collaborazione anche futura”, ha esordito la Presidente del Gruppo Storico Abatellis Branciforti Irene Catarella. “Sfilare per raccogliere fondi per il completamento di Casa Stefania a Cammarata, un centro di attività dei fantastici ragazzi eccezionalmente abili dell’Arca Onlus che sono ormai parte integrante e punte di diamante del nostro gruppo e per la costruzione di un centro di ippoterapia che servirà al benessere di chi è in difficoltà, ci ha resi felici”. È un Galà equestre che si è svolto all’insegna della beneficenza nel campo sportivo “Nino Lo Bue” di San Giovanni Gemini e che ha visto come capofila le Associazioni Power Horse e gli Amici del Cavallo in collaborazione con il Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini e di altre realtà associative del territorio, con il patrocinio dei Comuni di San Giovanni Gemini e di Cammarata e della Pro loco di San Giovanni Gemini. Lo spettacolo ha visto l’esibizione di grandi professionisti equestri che in dieci hanno pure realizzato un “Carosello a cavallo” dimostrando grande perizia e abilità. Visto che il cavallo è un animale nobile il connubio con il Gruppo storico che porta la storia delle nobili casate del territorio si è presentato perfetto. “Il cavallo è dotato di una sensibilità unica, infatti con lui si può solo avere un rapporto alla pari e va educato come se si parlasse a un figlio, a un amico. Ringrazio tutti coloro i quali si sono spesi per la buona riuscita dell’evento”, ha dichiarato il Vicepresidente dell’Associazione Power Horse Francesco Nocera anche per conto del Presidente degli Amici a Cavallo Gaetano Nocera Nataluzzo. I ragazzi dell’Arca si sono esibiti in un balletto guidati dalla cantante Emily Carta che ha presentato la manifestazione insieme a Pasquale Nocera.