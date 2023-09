Non avevo il privilegio di conoscere personalmente Wilma Greco, eppure, ora che rifletto, mi ritorna alla mente un caldo giorno dell’estate scorsa quando l’ho vista seduta sotto l’ombrellone sulla spiaggia dell’Aquaselz. Mi incuriosiva osservarla mentre metteva in ordine una serie di appunti. Solo ora capisco che quelle erano lezioni che stava preparando per i suoi studenti.

Rimpiango di non aver scambiato nemmeno qualche parola con lei. Wilma, una donna che non conoscevo personalmente, ma che ora apprendo essere stata tanto stimata e conosciuta. L’improvvisa notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando un vuoto incolmabile nella nostra comunità.

Wilma era anche la sorella di Rosellina Greco, stimata dirigente dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro. Questo legame familiare ha reso ancora più profondo il suo impatto sulla comunità educativa e sulla città stessa. A Rosellina e a tutti i familiari di Wilma vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità scolastica e dalla città che ha amato e servito così generosamente.

Wilma era molto più di una docente sottolinea l’amico Achille Contino: Era un faro di luce, generosa, altruista, sempre in cerca del bene degli altri e, in particolare, dei più vulnerabili. Aveva scelto consapevolmente di dedicare la sua professione ai detenuti, a coloro che affrontano la vita con estrema difficoltà. Aveva progetti di resilienza per loro, e le sue testimonianze erano ricercate.

Era pronta a partire per un importante convegno nel quale avrebbe relazionato. Aveva partecipato con passione a un corso di teatro per docenti ed elaborava progetti per i suoi alunni. Ricordo con gioia il suo entusiasmo durante l’inaugurazione del nuovo teatro dell’Efebo.

Il Signore ha portato via una delle persone migliori tra noi, lasciando un vuoto profondo. Addio, Wilma. Sarai sempre nei nostri cuori.

Oggi la scuola è stata colpita da una perdita inimmaginabile, sottolineano dall’Istituto Ambrosini di Favara: La stimata professoressa Wilma Greco, insegnante di Lingua Inglese presso la sede carceraria, è prematuramente mancata. Wilma, donna di grande cultura e umanità, è stata un faro per la nostra comunità scolastica, ma soprattutto per la popolazione carceraria, da lei amata e rispettata.

La sua mancanza sarà sentita profondamente da tutti noi, docenti, personale ATA, studenti e corsisti. Wilma ha dedicato la sua vita professionale ai più bisognosi, con passione e dedizione. Oggi, mentre piangiamo la sua perdita, ci uniamo al dolore della sua famiglia.

In ogni aula, alle ore 8:30 per il turno diurno e la sede carceraria, e alle ore 17:30 per il turno serale, osserveranno un minuto di silenzio per onorare la sua memoria.

Anche l’AIFVS APS – Agrigento subisce una grande perdita. Wilma Greco ha donato il suo impegno e il suo amore attraverso questa associazione, in ricordo di suo padre, Giuseppe Greco, vittima della strada. Ci stringiamo commossi attorno alla famiglia Greco, alle sorelle Teresa e Rosellina, ai parenti e agli amici di Wilma.

I funerali si terranno nella parrocchia del Santissimo Crocifisso di San Vito giovedì alle ore 16.

Wilma Greco, con la tua gentilezza, la tua dedizione e la tua passione, hai lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. Riposa in pace, cara amica. Sarai sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori.