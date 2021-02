La salma del giudice Livatino rimane a Canicattì

Le spoglie del giudice Livatino, pur rimanendo nella piena e legittima disponibilità dell’Arcidiocesi, rimarranno nella cappella del cimitero di Canicattì, dove attualmente sono custodite. Lo fa sapere l’arcidiocesi agrigentina dopo averne discusso con le amministrazioni Comunali di Canicattì e Agrigento, con i rappresentanti della Forania e delle aggregazioni laicali di Canicattì e con ex colleghi del prossimo Beato. “ E’ stato deciso- dicono dall’arcidiocesi- di non presentare alcuna istanza di estumulazione e traslazione. Le parti coinvolte nel discernimento auspicano vivamente che la decisione assunta contribuisca a creare il clima di serenità indispensabile per vivere convenientemente il tempo della preparazione alla Beatificazione.”

Come si ricorderà, nei giorni scorsi il consiglio comunale di Canicattì aveva ribadito la volontà di non far trasferire la salma del giudice Rosario Livatino ad Agrigento così come , invece, avrebbe voluto l’arcidiocesi