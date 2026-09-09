Non soltanto salsiccia, musica e stand. La 39ª Sagra della Salsiccia di Aragona prova ad allargare lo sguardo e, nell’edizione in programma sabato 12 settembre 2026, mette al centro anche la storia e il patrimonio culturale del paese. È questa una delle novità che accompagnano la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Aragona, che quest’anno ha scelto di affiancare al tradizionale appuntamento gastronomico un’iniziativa dedicata alla scoperta di uno dei luoghi simbolo di Aragona: Palazzo Principe Naselli. Nella stessa giornata della Sagra saranno infatti organizzate soltanto due visite guidate, entrambe a numero chiuso, con partenza rispettivamente alle 18 e alle 19.

Ad accompagnare i partecipanti sarà Laura Russo, nota agente di viaggio e guida locale, che condurrà i visitatori alla scoperta del Palazzo e della sua storia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Pro Loco Aragona e l’agenzia Leonardo Da Vinci Viaggi di Laura Russo. Una scelta che racconta anche la direzione che la Pro Loco, sotto la presidenza di Giuseppe Sferrazzapapa, sta cercando di imprimere alla manifestazione: mantenere forte il carattere popolare della Sagra, ma trasformare l’afflusso di visitatori in un’occasione per far conoscere Aragona nel suo insieme.

“La Sagra della Salsiccia rimane una grande festa popolare e tale deve restare, perché appartiene agli aragonesi e alla nostra tradizione. Ma abbiamo un patrimonio che merita di essere raccontato. Chi arriva ad Aragona per assaggiare un prodotto tipico deve avere anche la possibilità di scoprire dove si trova, conoscere la nostra storia e magari avere un motivo per tornare. È questa la sfida che stiamo portando avanti come Pro Loco”, dichiara Giuseppe Sferrazza Papa.

Dalla salsiccia al territorio: una Sagra che prova a crescere. L’idea è semplice, ma tutt’altro che banale: utilizzare un evento capace di richiamare migliaia di persone per accendere i riflettori anche su ciò che spesso rimane fuori dai percorsi più conosciuti. Palazzo Principe Naselli diventa così parte integrante della giornata. Non un’iniziativa slegata dalla Sagra, ma un tassello di un progetto più ampio che prova a mettere insieme gastronomia, cultura, memoria e promozione turistica. Le visite precederanno l’apertura serale della manifestazione, prevista dalle 19 lungo via Roma e via Garibaldi, consentendo quindi ai partecipanti di iniziare la giornata dalla storia di Aragona e proseguirla poi tra gli stand e gli appuntamenti della Sagra.

Ed è proprio questo uno degli aspetti su cui la gestione di Sferrazzapapa sembra voler insistere maggiormente: non limitarsi all’organizzazione dell’evento in sé, ma costruirgli attorno servizi, iniziative e occasioni capaci di valorizzare il paese.



“Organizzare bene non significa soltanto riempire una strada di stand e aspettare che arrivino le persone – continua il presidente della Pro Loco -. Significa chiedersi cosa possiamo offrire in più a chi viene ad Aragona. Stiamo cercando di far crescere la Sagra senza snaturarla, coinvolgendo le realtà del territorio e aggiungendo contenuti. Per me il risultato più importante sarebbe vedere qualcuno arrivare per la salsiccia e andare via dicendo: “Non conoscevo Aragona, voglio tornarci”. A quel punto la Sagra avrà fatto davvero il suo lavoro”. Una linea che punta, dunque, a fare della manifestazione anche una vetrina del territorio, andando oltre la singola serata.

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