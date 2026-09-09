Il sindaco rompe il silenzio sulla vicenda che coinvolge il vicesindaco. Avviati dal Comune i controlli sulla presunta attività edilizia recente nell’immobile di cui Crosta è comproprietario. Per il momento resta vicesindaco

Il sindaco di Agrigento Michele Sodano ha revocato al vicesindaco Giovanni Crosta la delega alla Polizia Municipale, assegnandola all’assessore Dario Cipolla «fino ai successivi sviluppi».

La decisione arriva dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla vicenda riguardante l’immobile di cui Crosta è comproprietario e dopo la richiesta di dimissioni avanzata da Ismaele La Vardera e Controcorrente.

Ad annunciare il provvedimento è stato lo stesso Sodano attraverso un post pubblicato sui social.

«A seguito dei recenti fatti che stanno interessando la cronaca locale – scrive il sindaco – voglio sottolineare che l’Amministrazione ha già avviato i dovuti controlli sulla presunta attività edilizia recente posta in essere sull’immobile di cui il Vicesindaco è comproprietario».

Da qui la scelta di intervenire sulle deleghe.

«Provvedendo a revocare la delega relativa alla Polizia Municipale – prosegue Sodano – revoca di cui lo stesso ha condiviso l’opportunità. La delega alla Polizia Municipale è stata assegnata all’assessore dott. Dario Cipolla, fino ai successivi sviluppi».

Crosta, dunque, resta al momento vicesindaco, ma perde una delle deleghe più delicate proprio mentre gli uffici comunali stanno effettuando gli accertamenti sulla vicenda che lo riguarda.

Sodano rivendica la scelta dell’Amministrazione e conclude: «Linearità e trasparenza contraddistinguono questa Amministrazione, senza fraintendimenti o sotterfugi, con il rigore che ogni vicenda richiede».

La decisione rappresenta il primo atto concreto del sindaco sul caso Crosta. Non si tratta, almeno per il momento, di una revoca dell’incarico di vicesindaco: Sodano sceglie invece di sottrargli la delega alla Polizia Municipale in attesa dell’esito degli accertamenti e degli «successivi sviluppi» richiamati dallo stesso primo cittadino.

Resta quindi aperta tanto la verifica amministrativa sull’immobile quanto la questione politica, esplosa dopo la presa di posizione di Controcorrente e la richiesta di dimissioni formulata da La Vardera. Leggi editoriale – Crosta resta al suo posto. E Sodano?

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