Incidente stradale mortale lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, all’interno della galleria Caltanissetta, in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza del km 54,508.

A perdere la vita Kevin Garzia, 22 anni, di Caltanissetta. Il giovane, che lavorava come panettiere nell’attività di famiglia, era alla guida di una motocicletta che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un carroattrezzi.

“Il traffico è temporaneamente bloccato e la circolazione attualmente interdetta nel tratto interessato dall’incidente e il traffico viene deviato in loco”, scrive in una nota Anas che invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni presenti sul posto.

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