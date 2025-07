“Sostegno e solidarietà al ragazzo per la vile aggressione subita e condanna di ogni forma di violenza e razzismo, l’auspicio è che si possano individuare i responsabili e gli si faccia comprendere quello che hanno fatto”. Lo scrive, in una nota, Margherita La Rocca Ruvolo, deputata di Forza Italia all’Ars e sindaco di Montevago, a proposito del pestaggio, sfociato in un accoltellamento, ai danni del giovane egiziano, 19 anni, che vive e lavora da tre anni a Menfi.

Un’aggressione avvenuta tra sabato e domenica scorsi su cui è stata aperta un’indagine della Procura della Repubblica di Sciacca al fine di individuare i responsabili.

“Drammatico – afferma la parlamentare – il racconto del giovane che si trova ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per fortuna non in pericolo di vita. Lo avrebbero massacrato di botte e accoltellato in gruppo, insultandolo e chiamandolo sporco negro. Comunque siano andati i fatti, episodi di questo genere sono inaccettabili. Va assolutamente condannata ogni forma di violenza e xenofobia e promossa la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp