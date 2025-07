Un nuovo traguardo per Sitári, la pizzeria agrigentina che si afferma sempre di più nel panorama gastronomico italiano, confermandosi come un esempio di eccellenza nel mondo della pizza gourmet. In occasione della premiazione della guida 50 Top Pizza 2025, tenutasi il 15 luglio presso il Teatro Manzoni di Milano, Sitári ha guadagnato cinque posizioni rispetto all’anno precedente, salendo dal 99° al 94° posto nella classifica nazionale.

Un riconoscimento che conferma l’impegno e la qualità del team, guidato dalla famiglia Sorace, che ha partecipato alla serata insieme alle pizzerie più prestigiose d’Italia e ad alcune tra le maggiori eccellenze del Made in Italy. Durante un’intervista, Giorgio Sorace ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo risultato, ma siamo solo all’inizio. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per migliorare sempre di più e scalare ancora la classifica.” Per Sitári, questo riconoscimento rappresenta un’importante conferma del lavoro svolto e uno stimolo per raggiungere nuovi obiettivi di qualità e innovazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp