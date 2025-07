E’ di natura accidentale l’incendio che si è sviluppato nella notte in via Boccaccio a Porto Empedocle. Le fiamme sarebbero partite dal primo piano dello stabile a cinque piani, precisamente dall’abitazione di una cinquantenne del luogo. Il rogo in poco tempo si è propagato all’appartamento e alla veranda confinanti. Danneggiato dal fuoco anche il secondo piano del palazzo. I vigili del fuoco nel corso del sopralluogo avrebbero accertato il fatto accidentale, verisimilmente, riconducibile a un guasto elettrico.

Durante le operazioni di spegnimento sono stati evacuati in via precauzionale 10 nuclei familiari. Nessuno è rimasto ferito. Alcuni dei condomini avrebbero accusato una lieve intossicazione da fumo. Riscontrati danni strutturali al primo e al secondo piano dell’edificio dichiarati inagibili. I danni sono in corso di quantificazione non coperti da assicurazione. Ad occuparsi degli accertamenti di rito sono stati i carabinieri della Stazione cittadina.

