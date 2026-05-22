Ad Agrigento in via Oblati nel “cuore” del centro storico è stato presentato l’avvenuto lavoro di recupero e di riqualificazione dell’Arco Calafato, un pregiato portale del Quattrocento. L’opera è stata intrapresa e conclusa dall’amministrazione Miccichè, che ha così restituito alla città una rilevante e pregnante testimonianza della sua storia e della sua identità.

“Si tratta di un intervento che valorizza e arricchisce il patrimonio culturale e artistico della nostra città- afferma il sindaco Franco Miccichè -. Abbiamo apposto anche un pannello descrittivo con annesso Qr code, tramite il quale sarà possibile accedere alla descrizione in sei lingue, sia in formato testuale sia audio. Tengo a sottolineare l’impegno profuso dall’ex assessore Francesco Picarella, che con lungimiranza e capacità ha reperito i fondi della tassa di soggiorno e seguito l’intero iter burocratico, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, per aver proseguito il lavoro portando a compimento l’opera, e della dottoressa Gabriella Costantino, per l’importante contributo scientifico”.

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