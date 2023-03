“Dolore pelvico da endometriosi”, in piazza Cavour iniziativa di sensibilizzazione

Domenica prossima, 26 marzo, dalle 10 alle 19, in Piazza Cavour, ad Agrigento, si svolgerà una giornata di service promossa dal Rotary Club di Agrigento con la partecipazione di Rotaract e Inner Wheel sul tema: “Dolore perlvico da endometriosi. Creare consapevolezza per riconoscere e curare. L’obiettivo del Service consiste nel creare consapevolezza riguardo al dolore da endometriosi attraverso l’informazione frontale e la consegna di una brochure proposta dal gruppo di lavoro.

All’interno dalla brochure informativa si troverà un test di autovalutazione che potrà essere utilizzato come spunto di orientamento diagnostico. “Riconoscere l’Endometriosi precocemente – dicono gli organizzatori- permette di attuare una terapia capace di lenire il dolore pelvico, di ridurre le assenze scolastiche e lavorative a causa del dolore stesso, di ridurre il rischio d’infertilità e di migliorare il rapporto di coppia e la relazioni sociali.” Le donne affette in Italia sono 3 milioni e nel mondo 190 milioni, con un ritardo diagnostico di circa 8 anni rispetto all’insorgenza dei sintomi.

