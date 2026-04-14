Ci sono anche due agrigentini, tra i 18 detenuti, citati a giudizio per la rivolta scoppiata il 24 novembre 2023 nel carcere Malaspina di Caltanissetta. Si tratta di Roberto Fragapane, 32 anni, e Giuseppe Camilleri, 27 anni. Il provvedimento è stato firmato dal pubblico ministero Chiara Benfante, che ha disposto la comparizione dei due imputati davanti al tribunale di Caltanissetta per il 13 luglio.

Le accuse sono quelle di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale. Durante i disordini alcuni detenuti avrebbero sottratto le chiavi a un agente, aperto altre celle e si sarebbero barricati in un reparto, provocando danni a telecamere e arredi. Alla base della protesta vi sarebbero stati disagi per la mancanza di acqua calda e ritardi nelle pratiche per i permessi.

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