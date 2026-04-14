Convalidato l’arresto di Giovanni Brunetto, 25 anni, di Palma di Montechiaro, arrestato nei giorni scorsi dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura agrigentina con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e possesso illegale di munizioni.

Lo ha deciso il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, che con propria ordinanza a margine dell’udienza, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L’indagato, nell’interrogatorio ha fatto delle parziali ammissioni.

L’inchiesta è scaturita da una serie di perquisizioni effettuate tra Naro, Palma di Montechiaro e Camastra, durante le quali gli agenti hanno trovato e sequestrato 1,2 chili di cocaina e più di 300 cartucce di quattro calibri diversi.

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