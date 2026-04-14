Il centrodestra agrigentino smentisce le notizie diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di stampa, chiarendo che non è stata ancora raggiunta alcuna intesa su un candidato unitario.

Forza Italia, MPA e UDC precisano con fermezza che il confronto interno è tuttora in corso e che, allo stato attuale, non è stata assunta alcuna decisione definitiva. Una presa di posizione netta che arriva dopo le indiscrezioni secondo cui l’ex sindaco sarebbe ormai vicino a una designazione condivisa. Una ricostruzione che le forze politiche coinvolte respingono, ribadendo come il percorso di consultazione sia ancora lontano da una conclusione e che non esista, al momento, una sintesi su un nome.

Nel chiarimento diffuso, il centrodestra sottolinea la volontà di arrivare a una scelta che sia espressione di sintesi politica e senso di responsabilità, evitando accelerazioni che possano compromettere la piena condivisione della candidatura.Prosegue intanto il lavoro su una rosa di nomi, con l’obiettivo di individuare una figura autorevole e condivisa, capace di rappresentare al meglio le istanze del territorio in una fase particolarmente delicata per la città.

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