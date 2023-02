La rissa di via Pirandello, scatta il Daspo per gli otto giovani denunciati

Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha firmato il Daspo cosiddetto “Fuori Contesto” per gli otto giovani agrigentini, individuati e denunciati, poichè ritenuti gli autori della violenta rissa avvenuta venerdì notte in via Pirandello, nei luoghi della movida di Agrigento.

Il Questore, con i suddetti provvedimenti, vieta agli stessi l’accesso agli stadi ed agli impianti sportivi, presenti su tutto il territorio nazionale, in cui si svolgono incontri calcistici a qualsiasi livello, nonché ai luoghi interessati dal transito dei tifosi ospiti e delle squadre, per periodi variabili dai 3 ai 5 anni in base agli eventuali rispettivi trascorsi giudiziari.