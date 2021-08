La rissa di San Leone. Arrestato immigrato, due feriti

Uno dei più esagitati della zuffa avvenuta nelle ore serali di giovedì, lungo il viale dei Pini, nella località balneare di San Leone è stato arrestato. Si tratta di un trentaseienne, cittadino ghanese che, per futilissimi motivi si è avventato prima contro un gruppetto di giovani agrigentini, ferendone uno, poi alla vista degli uomini in divisa, accorsa per ripristinare l’ordine, s’è scagliato contro di loro, e nella colluttazione ha causato dei traumi, non gravi, ad un agente.

In poco tempo è stato bloccato, immobilizzato, e arrestato dal personale della sezione Volanti della Questura di Agrigento, per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale, e lesioni a Pubblico ufficiale. Poi è stato posto ai domiciliari. L’arresto è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento. L’immigrato è stato rimesso in libertà, e a suo carico è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma.

L’immigrato avrebbe deciso di scatenare una baruffa, a quanto pare, dopo una discussione con almeno tre giovani. I poliziotti delle Volanti hanno riportato la calma, e nelle fasi concitati un agente è rimasto ferito. Sia l’uomo in divisa, che un agrigentino hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per farsi curare alcuni traumi, per fortuna, giudicati guaribili con prognosi di pochi giorni.