Incendio palazzo Standa sgomberati i piani alti. Danni per oltre 200mila euro

Dopo l’inferno di fuoco, sono tornati a casa quasi tutti gli abitanti del palazzo Standa di via Gioeni. La decisione è stata presa in seguito al sopralluogo tecnico di vigili del fuoco e protezione civile che, hanno escluso danni strutturali dell’edificio. Inagibile l’appartamento in cui è divampato l’incendio, completamente distrutto dalle fiamme. All’interno restano soltanto cumuli di macerie carbonizzate (nella foto esclusiva).

E restano evacuati gli ultimi due piani dello stabile. Saranno necessarie ulteriori verifiche in quanto hanno riportato dei danni.

Proprio sulla quantificazione dei danni, sono sicuramente ingenti. Da una prima stima si parla di oltre 200mila euro. Non si conosce l’aspetto se coperti, o meno, da assicurazione. Per avere ragione del rogo, scaturito per cause accidentali, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento hanno dovuto lavorare incessantemente per ore, dalle 20 fino alle 4 del mattino.