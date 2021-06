La rissa di Porto Empedocle, arresti convalidati

Il giudice dal Tribunale di Agrigento Micaela Raimondi ha convalidato gli arresti delle tre persone, coinvolte nella rissa scoppiata nella serata di venerdì, nel centro di Porto Empedocle. I tre tutti empedoclini, che erano finiti ai domiciliari, sono stati rimessi in libertà. Ad A.C., di 31 anni, il Gip ha applicato l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con la prescrizione di restare a casa dalle 19 alle 7 dell’indomani mattina.

L’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria è stato disposto per la compagna dell’uomo, C.V., di 33 anni, e per L.R., di 44 anni. Dovranno presentarsi in caserma per la firma tutti i giorni esclusi i festivi. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Salvatore Bruccoleri e Santina Lattuca.

I tre devono rispondere del reato di rissa aggravata, mentre il 31enne anche di violenza a Pubblico ufficiale. Nel frattempo i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, hanno ricostruito quanto accaduto in via dello Sport. Nella zuffa è coinvolto anche un minore denunciato a piede libero. I quattro protagonisti si sono picchiati in strada per futili motivi.