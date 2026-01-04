Arrivano i primi sviluppi investigativi dopo la rissa avvenuta la notte di Capodanno nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele, a Licata. Un ventiseienne licatese, è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di favoreggiamento, ricettazione e porto abusivo di arma. I carabinieri della Compagnia cittadina intervenuti per la baruffa che ha coinvolto una decina di giovani, hanno estrapolato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. I filmati hanno permesso di incastrare il ventiseienne mentre maneggiava una pistola. Arma che non è stata ritrovata durante i controlli subito scattati. Per questo motivo il ragazzo risulta adesso indagato a piede libero.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp