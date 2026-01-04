Montaperto, oggi penultimo giorno di apertura del Presepe Vivente: alle 18.30 la premiazione del Premio Regionale “Radici di Sicilia”

Montaperto si prepara a vivere un pomeriggio di grande emozione e cultura in occasione del penultimo giorno di apertura del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del periodo natalizio. Oggi, a partire dalle ore 18.30, sarà protagonista un momento di particolare rilievo: la premiazione del Premio Regionale “Radici di Sicilia”, che quest’anno verrà conferito a Giovanni Moscato, artista poliedrico e autentico fautore della cultura siciliana.

Il riconoscimento celebra una figura che, attraverso l’arte, la creatività e l’impegno costante, ha saputo raccontare e valorizzare l’identità dell’Isola, mantenendo vive le tradizioni e trasmettendole alle nuove generazioni. Un premio che si inserisce perfettamente nel contesto del Presepe Vivente di Montaperto, luogo simbolo di memoria, radici e appartenenza.

Nel corso della visita, il pubblico potrà immergersi nelle suggestive case del borgo, animate dalla rappresentazione degli antichi mestieri, degustare prodotti tipici della tradizione contadina e assistere agli spettacoli teatrali itineranti lungo il percorso. Performance curate e volute dal direttore artistico Giovanni Principato di Cartoonia Animazione, che anche quest’anno ha saputo coniugare tradizione, intrattenimento e coinvolgimento del pubblico.

Grande apprezzamento sta riscuotendo anche la postazione dedicata alle degustazioni gluten free, segno di un’attenzione inclusiva che permette a tutti i visitatori di vivere pienamente l’esperienza del Presepe.

Il Presepe Vivente tornerà ad aprire le sue porte il 6 gennaio, con uno dei momenti più attesi e suggestivi: l’arrivo dei Re Magi, che concluderà simbolicamente il percorso natalizio.

Quello di oggi si annuncia dunque come un pomeriggio da non perdere, tra cultura, tradizione, spettacolo ed emozioni, nel cuore autentico di Montaperto. ORARIO DI APERTURA 17.30

