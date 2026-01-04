Altri soggetti sono finiti nei guai a Licata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della Compagnia cittadina, negli ultimi giorni, hanno denunciato – oltre al 33enne trovato con cocaina, hashish e crack – anche un quarantaduenne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo stato trovato in possesso di 2,5 grammi di eroina, 1 grammo di cocaina e 3,5 di marijuana suddivisa in dosi.

Sequestrati anche quasi 500 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. In un’altra attività, scaturita da un controllo stradale, i militari hanno fermato un 24enne licatese. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare sono state rinvenute nella sua disponibilità un paio di dosi di cocaina del peso di un grammo.

