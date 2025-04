La Procura della Repubblica di Sciacca ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per due cittadini di nazionalità marocchina, nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio del marocchino ventinovenne El Faquihi Hakim, avvenuto il 18 novembre del 2023 nella baraccopoli stagionale abusiva di via Triokola a Caltabellootta, in occasione della raccolta delle olive. Si tratta di Miloudi Amimy, di 53 anni e Mhamed Hamzaoui, di 45 anni.

I due sono difesi dagli avvocati Calogero Lanzarone e Pasquale D’Anna. L’udienza preliminare è fissata per l’8 luglio prossimo. Nell’ambito di questa vicenda ha patteggiato, lo scorso anno, per rissa a 3 anni e 6 mesi di reclusione un altro marocchino che inizialmente era stato accusato di omicidio, Ahmed Boudra, di 34 anni.

L’indagine è stata coordinata dal pubblico ministero Michele Marrone. Il delitto sarebbe scaturito da una lite scoppiata per futili motivi tra connazionali. Il 29enne sarebbe stato aggredito con alcuni bastoni e colpito ripetutamente in diverse parti del corpo.

