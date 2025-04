Momenti di panico per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Ciaccio, nel quartiere San Michele, a Sciacca. I vigili del fuoco accorsi tempestivamente nella zona hanno evitato il peggio spegnendo le fiamme e impedendo che potessero estendersi. Pompieri e poliziotti del Commissariato cittadino hanno accertato che il rogo è stato provocato da un corto circuito del frigorifero. I proprietari, in quel momento, non erano in casa.

