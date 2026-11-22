Stop all’impianto di compostaggio di contrada Manicalonga, a Joppolo Giancaxio. L’Assessorato regionale all’Energia e ai Rifiuti ha archiviato la richiesta di rinnovo della concessione avanzata dalla ditta “Giglione Servizi Ecologici”, che gestiva il sito dal 2014, disponendo contestualmente la revoca dell’autorizzazione originaria, lo stop immediato a tutte le attività e l’obbligo di ripristino dei luoghi. A dare notizia del provvedimento è l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento, che per anni aveva raccolto le segnalazioni dei residenti dei quartieri agrigentini di Fontanelle, San Michele e Quadrivio Spinasanta, oltre che dei cittadini di Joppolo Giancaxio, Aragona e degli automobilisti in transito lungo la Strada Statale 118, esasperati dai continui miasmi provenienti dall’area.

La vicenda dell’impianto è stata segnata nel tempo da numerose criticità, inclusi i fastidi olfattivi e diversi sequestri giudiziari. Secondo quanto evidenziato dall’associazione, la struttura non era mai stata sottoposta alla necessaria Valutazione d’Impatto Ambientale (Via). Un passaggio tecnico che, al momento dell’apertura, avrebbe fatto emergere l’assenza del requisito della distanza minima di tre chilometri dai centri abitati, contrariamente a quanto attestato all’epoca dal Comune di Joppolo Giancaxio.

«Oggi, finalmente, l’assessorato regionale competente ha ripristinato la legalità», commentano da Mareamico, chiarendo però la propria posizione sul tema del trattamento dei rifiuti: «Siamo favorevoli agli impianti di questo tipo, a condizione che vengano localizzati in luoghi idonei e gestiti a norma di legge». Nel tracciare un bilancio della vicenda, l’associazione ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico agli enti di controllo che hanno operato sul territorio: un plauso è andato al personale di Arpa, guidato dal dottor Arno, per l’attività ispettiva svolta, e all’Asp di Agrigento, che ha lavorato sul campo documentando e denunciando le irregolarità riscontrate. «Mareamico – conclude l’associazione – sarà sempre vigile affinché il territorio non venga saccheggiato da gente senza scrupoli».

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