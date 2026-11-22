Agrigento-Catania, arrivano i bus diretti Sais: aeroporto in 100 minuti, prima partenza alle 5.30

Dal 25 novembre due nuove corse feriali senza fermate intermedie. Collegamenti più rapidi con Fontanarossa e il centro di Catania. La società ringrazia il sindaco Sodano e la consigliera Mangione.

Da Agrigento all’aeroporto di Catania in un’ora e 40 minuti, senza fermate intermedie. SAIS Trasporti annuncia l’attivazione di nuovi collegamenti diretti tra la città dei Templi e il capoluogo etneo, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la mobilità di pendolari, viaggiatori e turisti.

Il servizio entrerà in funzione mercoledì 25 novembre e si aggiungerà alle corse già operative sulla tratta Agrigento-Catania.

Gli orari dei nuovi collegamenti

Le partenze da Agrigento, dal piazzale Rosselli, sono previste alle 5.30 e alle 9.00, mentre da Catania i bus partiranno alle 9.30 e alle 13.15. Le corse saranno effettuate esclusivamente nei giorni feriali.

Il tempo di percorrenza annunciato è di 100 minuti per raggiungere l’aeroporto di Fontanarossa e di un’ora e 50 minuti per arrivare all’autostazione di via D’Amico, nel centro di Catania.

I biglietti potranno essere acquistati anche online, attraverso i consueti canali di vendita della società.

Il ringraziamento al Comune di Agrigento

Nel comunicare l’attivazione del nuovo servizio, SAIS Trasporti rivolge un ringraziamento al Comune di Agrigento e, in particolare, al sindaco Michele Sodano e alla consigliera comunale Elvira Mangione, che avevano rappresentato l’esigenza di collegamenti più rapidi con Catania.

Una richiesta legata soprattutto alle necessità dei pendolari, ma anche a quelle dei turisti e dei cittadini che utilizzano l’aeroporto etneo per i propri spostamenti.

Resta il nodo degli orari e della frequenza

L’introduzione delle corse dirette rappresenta un miglioramento nei tempi di viaggio, ma lascia aperta la questione della frequenza dei collegamenti e della loro compatibilità con gli orari dei voli.

La prima partenza da Agrigento è infatti fissata alle 5.30 del mattino, mentre la seconda alle 9.00. Due possibilità aggiuntive che non esauriscono la necessità di una rete di trasporti capace di rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri.

Per una città che punta a rafforzare la propria vocazione turistica, la sfida non è soltanto raggiungere l’aeroporto più velocemente, ma poterlo fare con collegamenti frequenti, accessibili e coordinati con le partenze e gli arrivi degli aerei.

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