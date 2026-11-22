Sul sintetico dello stadio “Silvio Proto” di Troina, la Castrum Favara cade per 3-2 contro l’Enna, fanalino di coda del campionato e reduce da una settimana difficilissima, caratterizzata addirittura dallo stop agli allenamenti per via dei noti problemi societari. Per la formazione guidata da mister Renato Mancini, si tratta del secondo stop consecutivo dopo il passo falso contro il Ragusa: due sfide che l’ambiente favarese attendeva con fiducia per muovere la classifica e che invece fruttano zero punti.

L’approccio alla gara della Castrum Favara è tutto da dimenticare, con un primo tempo quasi interamente di marca ennese. I padroni di casa partono forte e sbloccano il risultato già al 13′ con Floridia, bravo a capitalizzare la prima vera opportunità. Passano appena sette minuti e al 20′ ancora Floridia firma la doppietta personale che vale il raddoppio. La Castrum accusa il colpo, fatica a reagire e al 36′ incassa anche il tris ad opera di Scozzari, che sembra mettere in ghiaccio il match sul 3-0.

Solo dopo aver toccato il fondo i gialloblù hanno un sussulto d’orgoglio, iniziando finalmente a spingere con maggiore convinzione. Gli sforzi vengono premiati proprio allo scadere della prima frazione, al 44′, quando una sfortunata deviazione di Sciarrino nella propria porta riapre i giochi sul 3-1 prima dell’intervallo.

Nella ripresa in campo si vede tutta un’altra Castrum Favara. La squadra di Mancini alza il baricentro, schiaccia l’Enna nella propria metà campo e al 13′ della seconda frazione (58′ complessivo) trova il gol del 3-2 con Deiana Testoni, riaccendendo le speranze di rimonta. Nonostante un forcing generoso e una grande reazione caratteriale fino al triplice fischio, i favaresi non riescono però a completare l’opera e a trovare la rete del pari, tornando a casa a mani vuote e con molti interrogativi da sciogliere in vista dei prossimi impegni.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 13° giornata: Athletic Club Palermo – Reggina 1-0; Digiesse PraiaTortora – Nissa 0-0; Enna – Castrum Favara 3-2; Licata – Vigor Lamezia 1-1 (Reti di Marchese per i padroni di casa e di Andreassi per gli ospiti); Milazzo – Trapani 1-1; Modica – Avola 1-3; Siracusa – Ragusa 1-0; Sambiase – Vibonese 0-2; Gela – Nuova Igea Virtus 0-1.

Classifica serie D – girone I: Vibonese 30; Reggina 29; Sambiase 26; Avola 23; Nuova Igea Virtus 22; Digiesse PraiaTortora e Milazzo 20; Siracusa, Athletic Club Palermo e Licata 18; Nissa e Gela (-1) 16; Modica 13; Trapani (-5) 11; Vigor Lamezia 10; Castrum Favara 8; Ragusa ed Enna 6.

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